Усольский калийный комбинат выступил партнером регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» – важное мероприятие, позволяющее участникам не только продемонстрировать свои навыки и потенциал, но и способствующее развитию профессионального сообщества в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»



Участие в конкурсе помогает молодым специалистам проверить свои знания и умения, а также расширить круг общения, наладить контакты с представителями промышленных предприятий и учебных заведений города.

Участники чемпионата – обучающиеся профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет. Они приняли участие в профессиональных пробах по химическим и электротехническим направлениям обучения, а также получили опыт той профессиональной деятельности, которую они собираются выбрать или уже выбрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»



Познакомиться поближе с Усольским калийным комбинатом студенты могли на площадках и в мастерских. Так, например, были организованы демонстрации средств индивидуальной защиты и ситуаций из игры по охране труда и промышленной безопасности «Герои в касках». Большим спросом пользовались и мастерские для электриков, механиков, слесарей КИПиА и лаборантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»



Татьяна Сибагатулина, главный специалист Учебного центра:

– Радует, что в настоящее время система среднего профессионального образования уходит от теоретической подготовки к практической. На чемпионате ребята демонстрируют применение полученных теоретических знаний на практике. На нашей площадке мы показываем, что такой предмет, как охрана труда, не будет скучным, если использовать соответствующий образовательный контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»



Благодаря чемпионату «Профессионалы» учащиеся профессиональных образовательных организаций имеют возможность не только соревноваться, совершенствовать свои профессиональные навыки, но и обмениваться опытом с коллегами, учиться у лучших и развиваться в своей области. Это мероприятие является важным шагом в развитии профессионального образования и подготовки кадров в регионе.

Артем Владимиров, студент 4-го курса ГБПОУ «БПТ»:

– Я заключил целевой договор с Усольским калийным комбинатом, поскольку предприятие молодое и есть куда развиваться. На комбинате быстрый карьерный рост, также привлек высокий уровень безопасности труда. Для молодых специалистов есть наставничество, что поможет быстрее привыкнуть к рабочей среде и усовершенствовать свои навыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»

Фото предоставлено пресс-службой «ЕвроХим-УКК»



«ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» поддерживает развитие профессионального образования в регионе. Компания выстроила полный цикл подготовки специалистов, включающий раннюю мотивацию в школах, профориентацию, специализированное дополнительное образование, целевое обучение в вузах и сузах, производственную практику на заводе.

В 2023 году Пермский край подписал соглашение с Усольским калийным комбинатом о содействии в развитии среднего профобразования. Помимо этого, вместе с Березниковским политехническим техникумом и Соликамским горно-химическим техникумом предприятие вступило в федеральный проект «Профессионалитет». Совместная реализация проекта обеспечит предприятие резервом квалифицированных специалистов. УКК ежегодно принимает участие в Днях открытых дверей, а это отличная возможность для выпускников школ выбрать свой профессиональный путь и начать выстраивать карьерную траекторию совместно с УКК.

ООО «ЕвроХим-УКК»