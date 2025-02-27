Количество преступлений в Краснодаре за 2024 год уменьшилось на 2,8%

В Краснодаре по итогам прошедшего года количество совершенных преступлений сократилось на 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году в краевой столице снизился общий массив регистрируемых преступлений. Всего произошло 18,6 тыс. преступлений, что на 533 меньше, чем в 2023 году.

Сократилось число убийств, изнасилований, грабежей, краж, в том числе мошенничеств в сфере компьютерных технологий. Стало меньше разбойных нападений и угонов автомобилей.

Алина Зорина