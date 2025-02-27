Юные перспективные российские теннисисты могут поменять спортивное гражданство. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре заявил Шамиль Тарпищев. Глава Всероссийской теннисной ассоциации отметил, что его организация не сможет финансировать резервы, и это «щепетильная ситуация, которую надо решать». В нюансах экономики разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Камнем преткновения спортивного мира стали отчисления букмекеров. Прежняя схема распределения финансовых потоков была предельно простой. Все деньги стекались в Единый регулятор азартных игр, и затем этот орган перераспределял финансы по федерациям.

Размер выплат зависел от объема ставок на конкретный вид спорта и от достижений российских атлетов в этом виде. После этого федерации могли использовать средства по своему усмотрению. Теперь ситуация изменилась. Появился Российский спортивный фонд. Он будет забирать все отчисления, которые сделаны от ставок на иностранные соревнования. Все это нужно для контроля, говорил министр спорта Михаил Дегтярев: «Наши чемпионаты не трогаем. Если они зрелищные, если они стараются, на них больше ставок, получите сразу деньги транзитом. От иностранных событий, если наши люди, так уж получилось, ставят, денежки тратят, все пойдет в Российский спортивный фонд, дабы прозрачно, справедливо уже их раздавать в федерации по видам спорта.

Мы обязательно увяжем процесс выдачи средств из этого фонда с жесткой отчетностью, за каждый рубль нужно будет ответить».

Раньше в пятерку лидеров по размеру выплат от букмекеров входили футбол, хоккей и теннис. Отчисления не раскрываются, но СМИ сообщали, что у некоторых федераций они либо превышали 1 млрд руб. в год, либо приближались к этой сумме. Причем, по словам министра спорта деньги далеко не везде тратились целесообразно. По крайней мере, до детского и юношеского спорта финансирование доходило не всегда. Именно эту проблему и должен решить новый фонд.

Но тревоги президента федерации тенниса Шамиля Тарпищева понятны, ведь по новым правилам основой доход виду спорта должны приносить внутренние турниры, а они в теннисе не слишком интересны букмекерам. Если же финансирование теннисной федерации уменьшиться, то это будет проблемой как раз для молодых атлетов, рассказал “Ъ FM” экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников: «Есть предпосылки к тому, что это финансирование будет не таким, как раньше. А то, что мы все эти годы делали, пойдет еще год-два по накатанной, но потом начнется определенного рода стагнация. И все».

К тому же теннис один из самых дорогих видов спорта, уверен теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков: «Теннис с точки зрения подготовки юниоров — очень затратный вид. Пик, где спортсменам уже нужны серьезные финансовые ресурсы, но сами они их еще заработать не могут — при переходе из юниоров в профессионалы.

В детском и юниорском теннисе у нас очень много побед, но при переходе в профессионалы, во-первых, конкуренция гораздо выше, а, во-вторых, не все родители справляются с финансовыми затратами. А федерация, конечно же, всех полностью удовлетворить не может».

Теперь осталось только разобраться, как будет работать новый фонд, и каким образом деньги распределят по федерациям. Если и в этом вопросе ключевой историей станет прозрачность, за которую так радеет министр спорта, то проблем по идее возникнуть не должно.

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Владимир Осипов