Электросетевые объекты Каменска-Уральского передали «Россетям Урал»

ПАО «Россети Урал» с 25 февраля начало эксплуатацию электросетевых объектов в Каменск-Уральском городском округе (Свердловская область), находящихся в муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это связано с необходимостью в кратчайшие сроки обеспечить надежное функционирование электросетей города. Компания будет обслуживать более 2 тыс. линий электропередачи, 269 трансформаторных подстанций — суммарно они составляют основную часть всего распределительного электросетевого комплекса Каменска-Уральского.

Решение о передаче объектов было принято из-за расторжения договора аренды между АО «Горэлектросеть» и муниципалитетом — инициатором расторжения, так как между «Горэлектросетью» и муниципальным предприятием «Электрические сети города Каменска-Уральского» были судебные споры за права по эксплуатации электросетевого комплекса. Передача объектов ПАО «Россети Урал» основана на постановлении главы города от 18 декабря, которое предусматривает ликвидацию МУП «Электрические сети города Каменска-Уральского», изъятие у арендованных компанией «Горэлектросеть» объектов (принадлежали МУП) и передачу их во владение «Россетям Урал». Другим ТСО эти объекты запрещено передавать на любом основании.

Ирина Пичурина