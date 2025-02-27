Александр Акопов уходит из Национальной Медиа Группы

Александр Акопов, занимавший пост заместителя гендиректора Национальной Медиа Группы (НМГ) по развлекательному вещанию и генерального директора телеканала СТС, покинет медиахолдинг 1 марта. Согласно пресс-релизу НМГ, господин Акопов планирует сфокусироваться на продюсерской и образовательной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Акопов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Акопов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Исполняющим обязанности директора СТС будет назначена Ирина Варламова, ранее занимавшая пост заместителя гендиректора канала. Гендиректор НМГ Светлана Баланова поблагодарила господина Акопова за его работу. «Планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях»,— сказала госпожа Баланова.

За свою карьеру Александр Акопов выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов. Самые известные его проекты — «Бригада», «Марш Турецкого», «Простые истины», «Идиот», «Бедная Настя», «Закрытая школа».

НМГ также приняла решение объединить все эфирные телеканалы холдинга в единый кластер эфирного телевидения. Курировать объединение будет Владимир Тюлин, в роли первого заместителя гендиректора НМГ. При этом он продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал РЕН ТВ. Это будет второй бизнес-кластер в НМГ. В 2024 году был создан НМГ ДОК, выпускающий документальные фильмы.

Национальная Медиа Группа — крупнейший российский частный медиахолдинг. Ключевые активы НМГ — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, а также газеты и телеканал МИЦ «Известия». Группе принадлежит пакет акций «Первого канала».