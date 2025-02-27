Средняя величина потребкредита в Башкирии сократилась на 7,9%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе средний размер выданных в Башкирии потребительских кредитов составил 115,7 тыс. руб., что по сравнению с декабрем 2024 года меньше на 7,9%. В целом по стране снижение составило 14,3% — средняя величина потребкредита равнялась 119,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в 30 регионах РФ в январе был отмечен в Москве (183,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (165,1 тыс. руб.), Московской области (154,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (148,1 тыс. руб.), а также в Татарстане (141,8 тыс. руб.).

Самое заметное сокращение среднего чека потребкредита продемонстрировали Челябинская (-44,2%), Оренбургская (-29,3%), Саратовская (-25,0%) и Свердловская (-19,8%) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (-18,8%).

Олег Вахитов