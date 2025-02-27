Индекс промпроизводства в Нижегородской области в январе составил 109,5%

Индекс промпроизводства в Нижегородской области по итогам января составил 109,5%. На предприятиях обработки этот показатель составил 112,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального правительства, самый высокий рост зафиксирован в сфере производства машин и оборудования — более чем в два раза по сравнению с январем 2024 года. На 43,3% выросло производство мебели, на 40,3% — готовых металлических изделий, на 35,7% — электронных и оптических изделий, на 26,4% — нефтепродуктов, на 22,6% — лекарств и медицинских материалов.

За январь объем отгруженной продукции у нижегородских промпредприятий составил около 170 млрд руб. Это на 10,8% больше по сравнению с январем прошлого года.

Андрей Репин