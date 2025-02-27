Художник не смог отстоять исключительные права на «Счастье не за горами»

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы художника Бориса Матросова, который добивался отмены правовой охраны товарного знака «Счастье не за горами». Об этом сообщает краевая газета «Звезда». Спор начался после того, как Роспатент зарегистрировал за нытвенским предпринимателем Алексеем Мальцевым, который занимается изготовлением одежды и аксессуаров, право на этот знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Матросов, являющийся автором арт-объекта «Счастье не за горами», сначала безуспешно пытался обжаловать это решение в самом «Роспатенте», а затем обратился с заявлением в суд по интеллектуальным правам, который обязал организацию вновь рассмотреть заявление художника.

Предприниматель в ответ направил кассационную жалобу в Президиум суда по интеллектуальным правам, которая отменила решение первой инстанции. Алексей Матросов, в свою очередь, попытался оспорить этот судебный акт в ВС РФ.

Представитель господина Матросова, патентный поверенный Роман Ахметов пояснил, что отказ Верховного Суда в рассмотрении жалобы по закону может быть обжалован председателю или заместителю председателя ВС. «Окончательное решение будет принято после консультаций с доверителем», - рассказал он.