Коробченко предложил задействовать в госконтрактах отечественную технику
Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко попросил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова рассмотреть предложение задействовать в государственных контрактах отечественную технику. Об этом господин Коробченко заявил на заседании итоговой коллегии министерства.
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«Я считаю, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника», — сообщил глава Минпромторга Татарстана.
Олег Коробченко попросил Антона Алиханова рассмотреть предложение на федеральном уровне.