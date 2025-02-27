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Коробченко предложил задействовать в госконтрактах отечественную технику

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко попросил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова рассмотреть предложение задействовать в государственных контрактах отечественную технику. Об этом господин Коробченко заявил на заседании итоговой коллегии министерства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Я считаю, что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника», — сообщил глава Минпромторга Татарстана.

Олег Коробченко попросил Антона Алиханова рассмотреть предложение на федеральном уровне.

Диана Соловьёва

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