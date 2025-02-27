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В Самаре водитель автомобиля Mercedes столкнулся с тремя автомобилями и скрылся с места ДТП

Во вторник, 25 февраля, в 20:30 (MSK+1) в Самаре водитель автомобиля Mercedes столкнулся с тремя автомобилями: Lada Granta, Lada Kalina и «ВАЗ 2114». После этого он скрылся с места преступления. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и ул. 22 Партсъезда. В ведомстве отмечают, что из лечебных учреждений не поступали сообщения, связанные с указанным ДТП. Сотрудники полиции разыскивают водителя и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева