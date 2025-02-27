Депутаты горсовета Уфы получат по 2,5 млн рублей на выполнение наказов жителей

Сегодня на заседании горсовета Уфы было принято решение увеличить сумму, выделяемую из бюджета города на исполнение наказов уфимцев, с 72 млн руб. до 90 млн руб. Таким образом, на каждого из 36 депутатов горсовета сумма вырастет с выделяемых ранее 2 млн руб. до 2,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В список наказов вносятся предложения уфимцев на встречах с депутатами, утвержденные постановлением администрации. В 2022 году бюджет на реализацию наказов составлял 18 млн руб. В прошлом году было исполнено более 40 пожеланий уфимцев, сообщала пресс-служба горсовета.

Майя Иванова