Спикер Курултая Башкирии предупредил о кибермошенничестве от лица депутатов

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев предупредил о резком росте числа мошеннических действий, совершаемых от имени депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По словам господина Толкачева, злоумышленники рассылают поддельные письма и СМС-сообщения, звонят. «Они взывают к срочности, давят на эмоции и под любыми предлогами просят перевести деньги или передать личную информацию. Их цель — выманить конфиденциальные данные или убедить жертву перевести деньги под ложными предлогами»,— отметил спикер Курултая.

Рассылки приходят действующим и бывшим коллегам депутатов, ветеранам и предпринимателям. Мошенники используют социальную инженерию, поддельные фишинговые ссылки и сайты, копирующие официальные ресурсы, указано в релизе.

«Ни один депутат не станет просить передать ваши персональные данные или сделать денежные переводы через сомнительные каналы»,— пояснил Константин Толкачев. Он призвал граждан «доверять только проверенным источникам и перепроверять информацию у официальных лиц», а также сообщить эту информацию пожилым родственникам и коллегам, которые чаще попадаются на уловки мошенников.

Майя Иванова