Нижегородское заксобрание выбрало семь из девяти кандидатов в коллегию судей

Заксобрание Нижегородской области 27 февраля выбрало из девяти кандидатов семерых представителей общественности в Квалификационную коллегию судей (ККС) региона состава 2025-2029 годов. Вопрос решали тайным голосованием, из 46 присутствующих депутатов действительными признали бюллетени 45 парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

ККС готовит представления для назначения судей, принимает их отставки, присваивает очередные классы, а также рассматривает материалы о нарушениях в судейском сообществе, наказывая провинившихся.

Каждому кандидату необходимо было набрать не менее 26 голосов. Не прошли в коллегию зампредседателя правления ПАО «НБД-Банк» Марина Тихомирова и завкафедрой гражданско-правовых дисциплин в Волжском госуниверситете водного транспорта Николай Чих, набравшие 15 и 10 голосов соответственно.

Избраны в состав коллегии: замдиректора приволжского филиала Российского госуниверситета правосудия имени В.М. Лебедева Александр Аникин; замдекана факультета повышения квалификации и переподготовки судей этого же вуза Вера Елисеева; завкафедрой уголовного права Нижегородского госуниверситета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) Елена Леханова; судья Нижегородского облсуда в отставке Марина Медведева; замдекана юрфака ННГУ Максим Прилуков; завкафедрой гражданского права юрфака ННГУ Ольга Сиземова; мировой судья в отставке Ирина Софронова.

В действующий состав из этого списка входит только Ольга Сиземова.

ККС состоит из 20 человек. От судей облсуда в нее входят два человека, от арбитражного суда — пять, от гарнизонного военного суда — один, от районных судов — три, от мировых судей — один. Еще одного представителя назначает президент РФ.

Ирина Швецова