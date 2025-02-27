Зарубежные СМИ: Могут ли ЕС и США начать торговую войну?

В Европе пообещали ответить на 25-процентные пошлины Дональда Трампа. 26 февраля президент США провел первое заседание правительства. И снова заговорил об ограничениях на поставки товаров из Евросоюза, в том числе автомобилей. По словам Трампа, ЕС изначально был создан, чтобы обманывать и эксплуатировать США. Аналитики опасаются, что решения Вашингтона и ответные меры Брюсселя могут ударить по всей мировой экономике. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Financial Times предупреждает о риске широкомасштабной трансатлантической торговой войны, которая навредит не только экономике, но и дипломатическим связям между западными союзниками, а они и так уже испорчены. Сильнее всего пострадает европейский автопром, замечает газета. Машины подорожают, и спрос упадет. Индустрия и так находится в уязвимом положении, а неопределенность, которую создают заявления Трампа, уже замедляет сделки, инвестиции и распределение капитала.

Евросоюз пообещал решительно и немедленно отреагировать на торговые барьеры, которые в Брюсселе называют неоправданными. The Guardian напоминает, что среди торговых партнеров США блок занимает третье место наряду с Китаем. Причем еще на днях, после встречи с Трампом в Вашингтоне, французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что нельзя вести торговую войну с Пекином и Брюсселем одновременно. «Надеюсь, я его убедил»,— заявлял Макрон.

Одна из причин претензий Трампа к Европе — НДС, которого нет в США. Там налоги на товары исчисляются по нормам штата или города. Трамп называет европейский налог дискриминационным и несправедливым. При этом Bloomberg указывает на еще один фактор, который может раздражать президента США. Это антимонопольные дела в отношении американского бигтеха и большие штрафы. Трамп уже грозил пошлинами в ответ на непропорциональные санкции против IT-компаний. Правда, собеседники Bloomberg уверены, что любые меры Евросоюза Трамп будет трактовать именно так.

CNBC обращает внимание на возможные последствия для американской экономики. Введение пошлин, по мнению экспертов, приведет к росту цен на импортируемые товары и вызовет инфляционное давление внутри США. Доллар на заявлениях Трампа подешевел почти на 4% по сравнению с двухлетним максимумом, которого он достиг в январе.

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