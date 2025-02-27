В Челябинской области сертифицировали первого производителя «зеленых» овощей

Тепличный комплекс ООО «Агропарк Урал» (входит в холдинг «Рост») первым в Челябинской области прошел процедуру сертификации на соответствие требованиям к производству «зеленой» продукции. Документ выдан аккредитованным органом «Роскачество — Органик», сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Тепличный комплекс сертифицировал производственную площадку в Усть-Катаве, где выращивают огурцы и томаты защищенного грунта. Для этого компания прошла двухэтапную процедуру проверки и доказала, что ее продукция имеет улучшенные характеристики, соответствующие отечественным стандартам. «Агропарк Урал» теперь может использовать на овощах маркировку гособразца «Зеленый эталон».

Виталина Ярховска