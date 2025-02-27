Новый корпус частного индустриального парка в Ставрополье появится в 2026 году

Расширить КИП «Мастер» на Ставрополье планируют в 2026 году. Площадь нового производственного корпуса превысит 8 тыс. кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале глава краевого министерства энергетики, промышленности и связи Ивана Ковалева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ассоциация КИП «Мастер» Фото: ассоциация КИП «Мастер»

«В 2026 году планируется реализация четвертой очереди ставропольского краевого индустриального парка "Мастер". Ранее генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и Иван Ковалев достигли договоренности о финансировании со стороны ПАО "Камаз" и готовности реализации данного проекта»,— говорится в сообщении по итогам рабочей поездки краевого министра в Набережные Челны.

Краевой индустриальный парк «Мастер» появился в Ставрополе в 2016 году на базе завода «Автоприцеп-Камаз». Сейчас площадь КИП составляет 112 тыс. кв. м. На его территории работают 56 резидентов, компании насчитывают более 900 работников.

Николай Аксенов