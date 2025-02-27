В Учалах благоустроят парк за 145 млн рублей

Администрация Учалов на конкурсе 20 марта выберет подрядчика благоустройства местного парка культуры и отдыха в рамках проекта «Путь Урал-батыра», следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 145 млн руб.

Закупка проводится в рамках реализации проекта–победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Работы необходимо выполнить до ноября. В парке установят столик для настольного тенниса, сцену, фигуры «Бык», «Дивы», спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры, скамейки, скейтпарк, качели и так далее. Также требуется посадить цветы и деревья.

Подрядчик должен в том числе устроить проезды и тротуары, положить бортовые камни, разбить газоны, установить видеонаблюдение и наружное освещение.

Майя Иванова