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На юбилее Коми-Пермяцкого округа выступят Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева

Хэдлайнерами праздника в честь столетия Коми-Пермяцкого округа станут артисты Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, концертная программа пройдет в местном драматическом театре после церемонии награждения предприятий и общественных деятелей округа.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Отмечается также, что программа юбилея будет поделена на две части: деловую и событийную. В рамках мероприятия также пройдут тематические семинары, Масленичные гуляния и выступления творческих коллективов.

Напомним, на этой неделе исполняется 100 лет с момента образования Коми-округа. В частности, 2025 год в Прикамье стал Годом коми-пермяцкого языка.