Александр Скрябин поручил разобраться в причинах отсутствия автобусов вечером в Ростове

И. о. главы администрации Ростова Александр Скрябин поручил городскому департаменту транспорта разобраться в причинах отсутствия автобусов на линиях в донской столице в вечернее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам господина Скрябина, поручение связано с многочисленными жалобами ростовчан на эту проблему.

Ранее дептранс Ростова проверил работу транспорта в городе. В частности, мкр. Суворовский. 26 февраля в вечерние «часы пик» был проведен мониторинг наполняемости салонов и интервалов движения автобусов на остановках ул. Дмитрия Петрова и пер. Белоусова. В ходе этой проверки было выявлено 15 нарушений. Среди них — неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов.

Также на прошедшей неделе были проведены четыре проверки работы транспорта в отдаленных от центра Ростова районах. Специалисты дептранса выявили 11 нарушений условий муниципальных контрактов.

Контрольные рейды продолжатся. По их итогам департаментом будут разработаны решения и представлены общественности.

Анастасия Казуков