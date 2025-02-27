В Челябинской области Ашинский и Кусинский районы преобразовали в округа

Ашинский и Кусинский муниципальные районы преобразованы в округа решением депутатов законодательного собрания Челябинской области. Это позволит объединить самостоятельные муниципальные образования, ликвидировать городские и сельские советы депутатов, сообщает пресс-служба заксобрания.

В Ашинский округ объединят города Аша (станет административным центром), Миньяр, Сим, а также Биянское, Еральское, Илекское, Первомайское, Укское сельские поселения и рабочий поселок Кропачево. В Кусинский округ войдут город Куса (станет центром), Злоказовское, Кусинское, Магнитское, Медведевское и Петрозаводское сельские поселения. Всего в рамках муниципальной реформы в 2025 году в Челябинской области планируется преобразование 23 муниципальных районов в округа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в регионе ранее создали четыре муниципальных округа — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский.

Виталина Ярховска