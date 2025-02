Масленица, лекция о демонах русского искусства и концерты Алсу и Сергея Лазарева

В предстоящие выходные в Казани и на острове-граде Свияжске будут организованы масленичные гуляния. Музыкальный проект Damage String исполнит хиты мирового рока в «Пирамиде», а в «Казань Экспо» можно будет услышать композиции из фильмов о Гарри Поттере в исполнении симфонического оркестра и хора Misteria Music. С концертами в Казань приедут Boulevard Depo, Алсу и Сергей Лазарев. А на вечеринке во дворике «Школы 21» выступит исполнитель тима ищет свет. Также в планах на неделю: лекция о демонах русского искусства, концерт классической музыки в ГМИИ РТ, премьера фильма «Свияжский уезд: Возрождение» и маркет виниловых пластинок. Подробнее — в афише «Ъ».

Где отметить Масленицу

Какие спектакли посмотреть

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где отметить Масленицу

28 февраля в Музее истории Благовещенского собора пройдет лекция «Масленица и Великий пост в православной культуре». На встрече расскажут о церковном понимании масленичной недели и прощеном воскресенье. Лектором выступит протоиерей Николай Дьяков, магистр богословия, помощник председателя миссионерского отдела Казанской епархии. Начало в 14:00, вход свободный.

1 марта в парке «Черное озеро» пройдет празднование Масленицы. В программе: концерт, зона ремесленников, фудкорт с блинами и другими угощениями, народные игры и забавы, стрельба из лука, большая дженга, площадка от клуба исторической реконструкции и тематическая фотозона. Также в парке будет установлен арт-объект «Платки» от художницы Элины Касимовой. В работе она использовала старинные платки и ткани советского текстиля в красной и белой гамме, отражающие снежные пейзажи и тепло наступающей весны. Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00. Вход свободный.

Программа в честь Масленицы пройдет 1 марта в музее Боратынского. Гостей ждут блины, хороводы и знакомство с казанскими традициями прощания с зимой и особенностями каждого дня Масленичной недели. Начало в 13:00, билет — 400 руб.

1 марта в 14:00 в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля пройдет интерактивное представление «Весенние забавы в сказочном лесу» для детей с играми и хороводами. Для участия необходима предварительная запись по номеру +7 (843) 567-80-67, стоимость — от 300 руб.

2 марта Масленицу отпразднуют в Свияжске. На Рождественской площади проведут конкурсы частушек и масок, а также сожгут чучело. В программу войдут костюмированное шествие, частушечный конкурс, мастер-классы, ярмарка, богатырские соревнования, огненное шоу и события в свияжских музеях. Посетить все музеи и выставки Свияжска можно будет по единому билету за 600 руб.

2 марта масленичные гуляния пройдут в парке «Калейдоскоп» и парке у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках. Начало праздничной программы в 11:00, вход свободный.

Вверх

Какие спектакли посмотреть

27 февраля на сцене театральной площадки MO покажут работу Нурбека Батуллы, удостоенную «Золотой маски» — пластический перформанс «лиф». Это притча о языке, вдохновленная стихотворением Габдуллы Тукая. Создатели спектакля «лиф» через язык тела и аутентичное татарское пение пытаются проникнуть в тот культурный слой, который был «забыт» народом. Начало в 19:00, билет — от 1000 руб. (16+)

27 февраля в театре Камала покажут спектакль «Неотосланные письма». Пьесу по мотивам повести известного советского татарского писателя Аделя Кутуя написала молодой драматург Эндже Гиззатова. Современную версию знаменитой истории о любви представит выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Аскар Галимов. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 360 руб. (16+)

28 февраля в КЦ «Сайдаш» покажут спектакль «Ты будешь мой!» в постановке театра Дениса Матросова. По сюжету известный артист Максим Романов, потеряв жену, «отправляется» в запой и по неосторожности заливает свою соседку Катю. Он готов заплатить за ремонт, но Катя узнает в нём своего любимого актёра и деньги ей теперь не нужны, ей нужен только он сам. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

1 марта в творческой лаборатории «Угол» покажут спектакль «Faust». Постановка позиционируется как «конференция-триллер», где зрители попадут на «странную научную конференцию» и в мир произведения «Фауст». Начало в 19:00. Билеты — 500 руб. (16+)

2 марта в 18:30 в ТЮЗ имени Кариева покажут комедию «Шй-бу! Шай-бу!». Земли деревни Гульстан принадлежат юной Гульчачак и пяти её пожилым соседкам. Покой нарушает неприятная новость: владения подруг будут отданы под строительство клиники пластической хирургии. Находчивые героини противостоят силе денег и власти, отстаивая права на родную землю и принимая при этом неожиданное решение. Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

5 марта в театре кукол «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Альфия». Это выражение уважения и любви к великой татарской певице Альфии Авзаловой. Несмотря на то, что произведение основано на жизни и творчестве певицы, оно не претендует на биографическую достоверность. Начало в 18:30, билеты — от 300 руб. (12+)

Вверх

Где послушать музыку

27 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова в сопровождении живописи художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Музыкальная программа включает в себя исполнение известных произведений Иоганна Себастьяна Баха, композиций Ханса Циммера к фильмам «Интерстеллар» и «Гладиатор», а также произведений Рамина Джавади к сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и не только. Начало в 19:00, билеты — 1800 руб. (6+)

28 февраля в КРК «Пирамида» выступит музыкальный проект Damage String, соединяющий роковое звучание и академическую утончённость струнно-смычковых. В программе — хиты таких групп, как AС/DС, Rammstein, Metallica, Linkin Park, Nirvana, Queen, System of a Down, Bon Jovi, The Prodigy, Papa Roach, Pink Floyd и многих других. Начало в 19:00, билеты — от 1600 руб. (12+)

28 февраля в «Казань Экспо» симфонический оркестр и хор Misteria Music исполнит композиции из фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Музыкальное шоу будет дополнено театрализованной постановкой, которая воссоздаст самые яркие моменты из книг и фильмов. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1600 руб. (6+)

1 марта в здании Музея изобразительных искусств пройдет концерт классической музыки. В программе вечера — произведения великих композиторов Сен-Санса, Массне, Дебюсси и других. Декорациями к концерту станет выставка «Импрессионист Константин Кузнецов. Россия-Франция. Возвращение». Начало 16:00, билеты — 500 руб. (16+)

1 марта в КРК «Пирамида» камерный состав оркестра CAGMO представит программу, основанную на творчестве рок-группы Linkin Park. Зрителей ждет новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках. В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие популярные композиции. Начало в 18:00, билеты — от 2300 руб. (6+)

1 марта в «Казань Экспо» выступит звезда российской эстрады Алсу. В программу концерта войдут новые песни, а также известные хиты из репертуара певицы: «Свет в твоем окне», «Зимний сон», «Иногда». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1900 руб. (6+)

1 марта в клубе Werk выступит российский рэпер Boulevard Depo. В Казани музыкант представит свой новый альбом «Футуроархаика» в рамках большого турне по городам России. Кроме того, на концерте будут исполнены уже знакомые слушателям треки из других альбомов. Начало в 20:00, стоимость билетов — 3400 руб. (16+)

2 марта в «Татнефть Арене» исполнитель Сергей Лазарев представит концертное шоу «Я не боюсь!». Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, любимые хиты и музыкальные новинки артиста. Начало в 19:00, билеты — от 2500 руб. (16+)

4 марта в КЦ «Сайдаш» Камерный оркестр под руководством Дмитрия Чиркова исполнит шедевры мировой киномузыки. В программе: музыка из известных фильмов «Пираты Карибского моря», «Шрек», «Тайна третьей планеты», «Властелин колец», «Интерстеллар», «1+1» и многих других. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 700 руб.

Вверх

Что смотреть в кино

В прокат вышел российский детектив «Красный шелк». 1927 год, транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. (16+)

Историческую драму «Екатерина Великая», посвященную яркой исторической фигуре, зрители могут посмотреть в кинотеатрах на этой неделе. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. Она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения. (12+)

27 февраля в прокат выходит приключенческая драма «Северный полюс». Начало 1960-х, период обострения противостояния СССР и США. В сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

4 марта в 19:00 в «Киномакс-IMAX» пройдет спецпоказ мультфильма «Мемуары Улитки», номинированного на «Оскар» и «Золотой глобус». Его главная героиня — одинокая женщина Грейс, встретившая эксцентричную старушку Пинки. Эта дружба начинает менять ее жизнь. Фильм представит кинокритик Адиля Хайбуллина. Билеты стоят 700 руб. (18+)

Вверх

Чем заняться еще

С 25 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media открыта выставка «Фрида. Viva la vida!», в основе которой история о жизни и творчестве известной мексиканской художницы Фриды Кало. Зрители увидят мультимедиа-спектакль — ожившие картины художницы в сопровождении рассказа от первого лица о ее жизненных перипетиях. Стоимость билетов — от 550 руб. (6+)

27 февраля в 18:30 в Национальной библиотеке РТ состоится лекция «Демоны русского искусства: стихи Лермонтова и картины Врубеля». Спикером выступит искусствовед Виктор Сидоров. Он расскажет о диалоге двух великих деятелей русского искусства и как образ Демона получил развитие в их творчестве. Стоимость билета — 300 руб. (12+)

28 февраля школа цифровых технологий «Школа 21» и Дирекция парков и скверов организуют совместную вечеринку. Она пройдет во дворе кампуса. В программу войдут гонки на радиоуправляемых машинках, турнир по снежкам и настольные игры. Также здесь будет работать интерактивная зона с VR-очками. Хедлайнером события станет исполнитель тима ищет свет. Начало в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

1 марта на веранде ресторана «Солома» пройдет маркет с виниловыми пластинками. С 11:00 до 18:00 здесь можно будет купить, продать и поменять пластинки, а также послушать диджей-сеты от Kamal, Shamil OM, LinarSoul, Танк, O.Z и Vitamin. Вход свободный.

2 марта в Stand Up Kazan со стендап-концертом выступит Андрей Цеховский — участник проектов от Stand Up Club #1: «Разгоны», «Стендап комики», «Шоу историй». Начало в 18:00, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

2 марта в «Смене» пройдет премьерный показ документального фильма «Свияжский уезд: Возрождение». Фильм рассказывает о трех эпохах Свияжского уезда: расцвете, упадке и современном возрождении. Герой фильма, путешественник Роман Старов, встречается с местными жителями, которые пытаются сохранить память о прошлом. Начало в 19:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации. (16+)

4 марта в Баскет-холле казанский баскетбольный клуб УНИКС проведет матч с московским МБА-МАИ. Начало в 20:00, стоимость билетов — от 290 руб.

5 марта в 19:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет дискуссия «La femme n`existe pas» в честь Международного женского дня. «Женщины не существует» — знаменитая, где-то даже скандальная фраза французского психоаналитика Жака Лакана. Участники дискуссии постараются раскрыть ее смысл, а также расскажут о взглядах психоанализа к пониманию женского. Спикерами выступят психоаналитики Ралина Стрелкова, Вера Малыкина, Суржана Парьянова, Мария Игнатьева. Стоимость билета — 300 руб. (18+)

Вверх

Гузель Ахметгалиева