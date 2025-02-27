В Челябинской области запретят продажу энергетиков в школах и больницах

Законодательное собрание Челябинской области приняло закон о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, культурных, физкультурных и спортивных учреждениях. Норма, касающаяся и взрослых, и детей, начнет действовать с 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональная инициатива дополняет федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», который вступит в силу 1 марта. Запрет продажи тонизирующих напитков в Челябинской области будет распространен на 5,5 тыс. социальных учреждений области, в том числе на размещенные внутри торговые автоматы.

Виталина Ярховска