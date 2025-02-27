В Оренбурге возбудили дело о получении взятки сотрудником МКУ «ЖКХ»

В отношении бывшего главного специалиста отдела городского хозяйства МКУ «ЖКХ» Оренбурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый знал, что индивидуальный предприниматель, заключивший муниципальный контракт на выполнение работ по сносу объектов жилищного фонда, не может исполнить обязательные условия контракта. Главный специалист отдела городского хозяйства получил от предпринимателя взятку в виде денег «за изготовление, согласование и проверку документов, подтверждающих исполнение предпринимателем этих условий и выполнение им полного объема работ». На основе этих документов подрядчик получил деньги по муниципальному контракту.

Руфия Кутляева