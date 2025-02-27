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Уголовное дело завели после гибели ребенка на пожаре в Дзержинске

По факту гибели двухлетнего ребенка в поселке Горбатовка городского округа Дзержинск завели уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, дело квалифицировали по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В региональном ГУ МЧС добавили, что при пожаре в квартире многоквартирного дома спасли женщину и ребенка, еще 13 человек эвакуировали. Малолетний мальчик умер в карете скорой помощи.

В ликвидации возгорания на площади 40 кв. м принимали участие 27 спасателей и девять единиц техники.

Галина Шамберина