В Башкирии с владельца укусившей ребенка собаки взыскали 150 тысяч рублей

Октябрьский городской суд удовлетворил иск прокуратуры города о взыскании с владельца собаки, укусившей ребенка, 150 тыс. руб. компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Также хозяин животного оштрафован на 10 тыс. руб. за нарушение требований к содержанию животных (ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в июле 2024 года днем на улице Севастопольской восьмилетнюю девочку покусала собака. Владелец животного не обеспечил безопасность окружающих, отмечается в сообщении.

Майя Иванова