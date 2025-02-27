Расходы бюджета Челябинской области выросли на 17,8 млрд рублей

Правительство Челябинской области в текущем году направит на приоритетные расходы 17,8 млрд руб. Региону удалось перевыполнить план по доходам. Благодаря этому появилась возможность распределить дополнительные средства. Решение об увеличении параметра регионального бюджета приняли депутаты законодательного собрания области, сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

Дополнительно профинансируют социальные расходы. 5,6 млрд руб. предлагается направить муниципалитетам области в качестве помощи для решения актуальных вопросов местного значения. Еще 3,8 млрд руб. предусмотрены на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, 3,7 млрд руб. — на поддержку участников СВО. На закупку лекарств, оборудования и ремонты учреждения здравоохранения получат 1,7 млрд руб. Чуть меньше — 1,4 млрд руб. — направят на выплаты супружеским парам, награжденным знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье».

С учетом внесенных изменений доходы бюджета на 2025 год составляют 307 млрд руб., расходы — 361 млрд руб., дефицит — 53,9 млрд руб. Внесенные в бюджет изменения, отмечают в пресс-службе ведомства, не повлекут увеличения госдолга региона и в установленном порядке согласованы с Минфином России.

Виталина Ярховска