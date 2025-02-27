Из Оренбургской области за январь выдворили 68 иностранных граждан

В январе текущего года в Оренбуржье на основании материалов полиции было принято 81 судебное решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ, выдворено — 68. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Также «принято семь решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, направлено 178 представлений о неразрешении им въезда на территорию России 17 решений о сокращении срока временного пребывания».

Всего в январе текущего года полицейские провели на территории региона 166 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Были проверены: 33 объекта строительства, 5 торговых объектов, 116 объектов жилого сектора и местах пребывания (проживания) иностранных граждан, сельскохозяйственное предприятие и 11 иных объектов.

Руфия Кутляева