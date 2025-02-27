В Ярославской области нашли небезопасный творог

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям признало недействительной декларацию о соответствии на творог, поступивший в регион. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что ООО «АМК» приняло декларацию, содержащую недостоверные данные об исследовании продукции. Так, согласно декларации, исследования проводились в московской испытательной лаборатории «Тест-контроль».

«Согласно информации территориального управления Россельхознадзора, испытательная лаборатория по указанному адресу деятельность не осуществляет. В связи с недостоверностью сведений о месте проведения лабораторных исследований, удостовериться в проведении заявителем испытаний образцов продукции невозможно»,— сообщили в Россельхознадзоре.

Информацию о признании декларации недействительной зафиксировали на сайте Росаккредитации. ООО «АМК» было выдано предостережение о недопустимости нарушения.

Алла Чижова