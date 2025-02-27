Постояльцы отеля на берегу Тургояка обратились к врачу с симптомами инфекции

Следственные органы Челябинской области начали проверку по информации о вспышке инфекционного заболевания у постояльцев отеля «Фонград» на берегу озера Тургояк. Выясняются причины произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, к медработникам 25 и 26 февраля обратились 11 постояльцев отеля, среди пострадавших восемь детей в возрасте от одного года до 14 лет. Они жаловались на тошноту, рвоту и повышенную температуру тела. СК отмечает, что их здоровью ничего не угрожает, госпитализация не понадобилась.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).