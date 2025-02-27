Краснодар обновил «морозный» температурный рекорд 1985 года

В Краснодаре зафиксирован новый температурный минимум: утром столбики термометров опустились до -17,6 градуса, что на 0,6 градуса ниже предыдущего рекорда для этого дня, установленного в 1985 году, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Днем регион останется под влиянием южной периферии антициклона, который обеспечит солнечную и сухую погоду. Температура воздуха составит -1…-3 градуса при слабом юго-восточном ветре скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление останется стабильно высоким — 768 мм рт. ст.

В пятницу в Краснодаре сохранится сухая и холодная погода, температура воздуха не изменится. Осадков не ожидается.

По данным Краснодарского ЦГМС, в краевой столице 27 февраля установится переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица. По краю ситуация схожая. На черноморском побережье осадков также не прогнозируют. Днем у моря потеплеет до +6 градусов.

Вячеслав Рыжков