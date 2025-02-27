В Челябинске участок Троицкого тракта отремонтируют за 353 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на ремонт участка Троицкого тракта. Начальная стоимость контракта составила более 353,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ремонт запланирован на отрезке протяженностью 6,1 км, от дороги «Меридиан» до границы Челябинска. Подрядчику нужно будет обновить асфальт, тротуары и плиточное покрытие, заменить бетонные и металлические ограждения, восстановить газон. Срок выполнения работ — до 20 августа 2025 года.

Победителя торгов определят 18 марта.