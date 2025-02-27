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Челябинский радиозавод начал обучать школьников разработке БПЛА

Челябинский радиозавод «Полет» запустил практический этап образовательного проекта по обучению школьников навыкам разработки беспилотных летательных аппаратов. Занятия проводятся в лицее №77, с которым предприятие заключило соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба компании.

Образовательный цикл проекта состоит из пяти модулей. Преподавателями являются учителя лицея и инженеры предприятия, разрабатывающие решения в сфере БПЛА. Сотрудники завода также имеют опыт в педагогической деятельности, полученный во время работы в детском технопарке «Полет-Кванториум». Как отмечают в пресс-службе предприятия, проект позволяет не только обучить потенциальные кадры для компании, но и усовершенствовать БПЛА. Созданные школьниками дроны будут испытывать с помощью комплексов обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» от «Полета».

Виталина Ярховска

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