Сына участника СВО осудили по делу о ложных сборах пожертвований на спецоперацию

В Удмуртии осудили 17-летнего сына участника СВО за мошенничестве в крупном размере (ч.3 3 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Он выступил курьером в схеме с неизвестным, считая, что собирает пожертвования на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Летом 2024 года неизвестный позвонил жительнице Можги и сообщил, что по вине ее знакомой произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Потерпевшей предложили заплатить для освобождения ее знакомой от уголовной ответственности. Мошенник переписывался с жительницей в Telegram.

После этого несовершеннолетний, фигурант дела, дважды съездил к потерпевшей домой и получил 260 тыс. руб. Похищенными деньгами подсудимый и неизвестный «распорядились по своему усмотрению по договоренности».

Дело рассматривал Можгинский райсуд. В суде несовершеннолетний свою вину не признал и пояснил, что действовал под влиянием неустановленного лица и предполагал, что собирает «добровольные пожертвования пожилых граждан, которые сами не могут перечислить денежные средства, необходимые для вывоза жителей из зоны СВО».

Подсудимому назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. 260 тыс. руб. постановили взыскать с законного представителя подростка.