Жителей Карпинска предупредили о проведении взрывных работ на карьере в марте

В Карпинске (Свердловская область) с 3 по 8 марта рабочие предприятия «Краснотурьинск-Полиметалл» будут проводить взрывные работы на карьере «Пещерный», предупредили местных жителей в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Работы будут вестись с 13:00 до 18:00, жителям рекомендуют воздержаться от походов в лес вблизи их проведения — на границе опасной зоны выставят охрану. Перед взрывом подается продолжительный предупредительный сигнал — сирена, когда начинается ввод в опасную зону радиусом не менее 500 м. После этого подается еще два продолжительных — боевых, по этим сигналам проводится взрыв. Отбой и окончание работ сопровождаются тремя короткими сигналами.

Ирина Пичурина