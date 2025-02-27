Саратовскую область от снега чистили 200 машин

В Саратовской области ночью работали почти 200 единиц снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства региона.

Снегопады и метели затронули 26 районов области, на расчистку дорог вышли КДМ, погрузчики и другие машины. В Вольском районе работали 16 единиц техники, в Балтайском — 11, в Энгельсском и Краснопартизанском — по 10, а в Пугачевском, Краснокутском и Гагаринском — по 9.

В десяти районах техника находилась в режиме дежурства. На 7:00 на всех дорогах регионального значения проезд был обеспечен. Синоптики прогнозируют днем небольшой снег, ухудшение видимости и туман. Дорожные службы продолжат работу по уборке снега в дневное время.

Никита Маркелов