Россиянам напомнили о переносе выходного с 8 марта

В 2025 году выходной день с 8 марта, который выпадает на субботу, перенесут на 13 июня. Это позволит продлить до четырех дней отдых в честь Дня России, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«8 марта является нерабочим праздничным днем, но в 2025 году он совпадает с субботой. Согласно постановлению правительства, выходной переносится на пятницу, 13 июня»,— пояснили в ведомстве.

7 марта станет предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сократится на один час. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в мае: на майские праздники в 2025 году россияне получат два блока выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В России 14 нерабочих праздничных дней, включая новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, День Победы и День России. Ежегодно правительство утверждает переносы выходных для более рационального использования отдыха. В 2025 году, помимо 8 марта, перенесены выходные с 4 и 5 января на 2 мая и 31 декабря, с 23 февраля на 8 мая, а также с 1 ноября на 3 ноября.