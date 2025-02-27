Три учреждения красноярского ГУФСИН закрыли в 2024 году

Инфраструктура ликвидированных исправительных колоний (ИК) в поселке Громадск и селе Арейское будет ликвидирована, если не заинтересует краевые или муниципальные власти. Об этом сообщил начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Антон Ефаркин.

Руководитель краевого главка федеральной службы выступил в законодательном собрании региона с отчетом о работе главного управления в 2024 году. Сессия красноярского парламента проходит 27 февраля.

«Мы в прошлом году ликвидировали три учреждения. Это никак не повлияло на жизнедеятельность главка… Некомплект в этих учреждениях составлял более 40%. Осужденные были переведены в другие учреждения»,— рассказал господин Ефаркин. По его словам, ГУФСИН готово передать объекты в собственность края или муниципалитетов. Если инфраструктура ИК не заинтересует власти, объекты будут снесены.

Как писал «Ъ-Сибирь», о предстоящем закрытии ИК-7 и ИК-16 в Арейском и Громадске в марте 2024 года сообщал уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов. По словам омбудсмена, это связано с уменьшением числа лиц, содержащихся в колониях. В своем докладе 27 февраля Антон Ефаркин отметил, что на 1 января 2025 года в исправительных учреждениях ГУФСИН содержалось 10,75 тыс. человек. По его оценке, емкость работающих учреждений позволяет увеличить численность контингента вдвое.

Валерий Лавский