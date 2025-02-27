75-летний сотрудник СО РАН подозревается в поджогах новосибирских военкоматов

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело о совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) в отношении сотрудника СО РАН. «Ярким примером преступной манипуляции с потерпевшим является совершение поджогов в декабре 2024 года трех банкоматов 75-летним действующим сотрудником СО РАН»,— сообщил в ходе сессии заксобрания региона начальник областного ГУ МВД Андрей Кульков.

По его словам, мошенники похитили средства ученого. После чего, обещая вернуть деньги, «фактически заставили его совершить» серию поджогов.

Всего с начала проведения СВО в регионе было зафиксировано 10 поджогов зданий и инфраструктуры органов власти, силовых структур и других объектов. Пять из них были совершены в 2024 году.

Александра Стрелкова