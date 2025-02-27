Сочи вошел в топ направлений для отдыха в марте

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдых в марте. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 11% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,6 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в марте занял Санкт-Петербург, который собрал 13% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Москва замыкает топ-3 популярных направлений для отдыха в марте. Столица России собрала 10% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 4,9 тыс. руб.

В топ попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Красная Поляна заняла шестое место. В средствах размещения горнолыжного курорта путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения — 8 тыс. руб.

Краснодар занял девятое место. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик