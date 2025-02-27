Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

«Против „Автомобилиста“ всегда сложно отыгрываться, в первый раз это получилось, во второй уже нет», — сказал главный тренер казанского хоккейного клуба Анвар Гатиятулин после матча.

Единственную шайбу «Ак Барс» забил в середине второго периода. Ее забросил нападающий — 19-летний Радэль Замалтдинов.

«Ак Барс» находится на 4-м месте в таблице Восточной конференции. 28 февраля он сыграет в выездном матче с «Трактором».

Дарья Сайфиева