Восстановление бывшей поликлиники в Перми может завершиться в 2029 году

В правительстве Пермского края рассчитывают перенести финансирование восстановительных работ в историческом здании поликлиники на ул. Лебедева, 11, в Перми. Это здание региональные власти должны были выкупить из частной собственности. Поправки по перераспределению финансов на этот объект вошли в законопроект регионального бюджета на 2025–2027 годы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2027 году расходы на приспособление памятника архитектуры по ул. Лебедева, 11, для современного использования сократят на 311,4 млн руб. Средства перенесут на 2029 год. Ранее бюджет предусматривал профинансировать восстановление здания в период с 2024 по 2027 год. В 2027 году на восстановление объекта было запланировано направить 621,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«На данный момент процесс передачи имущества ул. Лебедева, 11, в собственность края еще не завершен»,— уточнили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минимущества.

Объект культурного наследия в 2024 году собиралось изъять краевое минимущество из частной собственности. Причина — неисполнение собственниками здания обязанностей по надлежащему содержанию объекта. После выкупа полуразрушенный памятник планировалось восстановить. На восстановление здания в региональной казне было предусмотрено 631 млн руб. В бывшей поликлинике предлагается разместить гостиницу, которая станет частью единого спортивного кластера, формируемого на территории.

По более ранним планам краевых властей, на выкуп объекта в 2024 году отводился только 1 руб. На проектирование здания в 2026 году запланировано 10 млн руб., на строительно-монтажные работы в 2027 году планировалось направить 621,2 млн руб. Исходя из последних данных, в 2027 году проект профинансируют на 309,8 млн руб.