ММК — победитель смотров-конкурсов по ГОиЧС

Подведены итоги и вручены награды по городскому, областному, межрегиональному этапам смотров-конкурсов по ГОиЧС за 2024 год.



2024 год для коллектива ММК стал богат на награды и достойное признание результативности реализуемых мероприятий и проводимой работы в области ГОиЧС.

ПАО «ММК» участвовало в городских, областных и межрегиональных этапах смотров-конкурсов по номинациям: «Лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО)».

На городских этапах комбинат занял 1 место во всех номинациях.

На областных этапах лучшим признано нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) ПАО "ММК" и Защитное сооружение гражданской обороны №7 (Паросиловой цех), почетное 2 место заняло защитное сооружение гражданской обороны №44 Кислородного цеха.

На межрегиональном этапе по Уральскому федеральному округу защитному сооружению гражданской обороны №7 Паросилового цеха присвоено 3 место.

Комбинат наградили дипломами и грамотами.

Все эти победы стали возможны благодаря тому, что в ПАО «ММК» придается самое серьезное значение поддержанию и совершенствованию системы ГО и ЧС и ежегодно проводимым мероприятиям, направленным на обеспечение готовности системы, обучение персонала. Комплексная работа помогает снизить риски и уменьшить последствия возможных чрезвычайных ситуаций.

ПАО «ММК»