Сбербанк отозвал иск о банкротстве молочного завода «Млада»

Арбитражный суд Красноярского края принял отказ Сбербанка от иска о банкротстве ООО «Млада» (выпускает молочную продукцию под брендами «Млада», «Молола» и др.). Заявление о признании компании несостоятельной было подано в ноябре 2024 года, сумма исковых требований составила 145,4 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Ходатайство о возвращении заявления ПАО «Сбербанк» направил в декабре 2024-го.

Как писал «Ъ-Сибирь» в августе прошлого года, ЗАО «Сибирь» подало иск в Арбитражный суд Красноярского края о признании регионального предприятия «Млада» банкротом. Сумма исковых требований составляла 1,8 млн руб. 10 сентября суд отказал ЗАО «Сибирь» в принятии заявления. Также с ходатайством о вступлении в дело о банкротстве подало ООО «Евросиб-трейд» с требованием на сумму 1 млн руб. и ООО «Автотрейд-Сибирь» с требованием в размере 2,3 млн руб. Решение по ним пока не принято, следующее заседание суда назначено на 21 марта.

ООО «Млада» зарегистрировано в Красноярске в 2016 году. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем компании является Альбина Меньщикова, которой принадлежит 100% уставного капитала (10 тыс. руб.). Выручка компании по итогам 2023 года составила 1,5 млрд руб., что на 45% ниже года ранее. Убыток – 68 млн руб.

Лолита Белова