В Гуково иномарка сбила 16-летнего пешехода

Вчера днем, 26 февраля, в Гуково произошло ДТП, в результате которого пострадала пешеход в возрасте 16 лет. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоиспекция по Ростовской области Фото: Госавтоиспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla, двигаясь около дома № 68 по ул. Красная Горка, допустил наезд на несовершеннолетнюю жительницу Гуково. Уточняется, что она переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова