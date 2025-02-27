В Курганской области осуждены два нелегальных оружейника

Далматовский районный суд вынес приговор местному жителю, причастному к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ранее Каргапольский районный суд приговор еще одного оружейника к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

Противоправную деятельность жителей Далматовского и Каргапольского округов пресекли сотрудники УФСБ в прошлом году. Из подпольных мастерских было изъято специализированное оборудование для модернизации, измененное огнестрельное оружие, самодельные патроны, капсюли-воспламенители и гильзы различного калибра.

Виталина Ярховска