На севере Ростовской области снят карантин по бешенству спустя 11 месяцев

В Миллеровском районе Ростовской области снят карантин по бешенству. Он был введен 1 апреля 2024. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно документу, очагом инфекции стало домовладение на ул. Ленина, 37 в Колодезянском сельского поселения, где и был введен карантин с целью не допустить распространения инфекции. Незадолго до этого там была найдена больная бешенством лиса. Также в потенциально опасную зону попала территория, прилегающая к эпизодическому очагу. Ее радиус составил три км.

Карантин предполагает ограничение на ввоз и вывоз животных, а также продуктов животноводства на неблагополучной территории. Теперь эти ограничения сняты.

Анастасия Казуков