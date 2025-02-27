Дума Кунгура сегодня может рассмотреть заявление об уходе главы

Сегодня дума Кунгурского округа на заседании может принять добровольную отставку руководителя территории Вадима Лысанова, сообщает Ura.Ru. Ранее о такой возможности сообщали источники «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее с представлением о досрочном прекращении полномочий главы в местную думу обратилась Кунгурская прокуратура. Требование надзорного органа, по информации «Ъ-Прикамье», связано с конфликтом интересов, не урегулированным господином Лысановым. Сам Вадим Лысанов заявлял «Ъ-Прикамье», что в отставку не собирается.

Вадим Лысанов является одним из наиболее опытных муниципальных политиков. Он руководит Кунгурским муниципальным районом с 2011 года. В 2020-м при поддержке региональных властей возглавил Кунгур и занялся объединением поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета. С конца января 2023-го господин Лысанов также является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.