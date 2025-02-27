Над четырьмя регионами России за ночь сбили 19 беспилотников

Дежурные средства ПВО ночью 27 февраля перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны. Атаки были зафиксированы над четырьмя регионами страны.

По данным ведомства, над Орловской областью было сбито 12 беспилотников, над Курской и Белгородской областями — по три дрона, над Крымом — один.

Губернатор Орловской области Анддрей Клычков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на местах нет. Власти Курской области и Крыма о последствиях атак не сообщали. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате атаки дрона в городе Грайворон погиб один мужчина и еще один получил ранения.