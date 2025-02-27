В Ярославской области выявили трех нелегальных кредиторов

В Ярославской области в 2024 году выявлены три компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщили в ярославском отделении Банка России. Их данные внесены в предупредительный список БР.

Один из случаев связан с выдачей потребительских кредитов под видом возвратного лизинга. Кредитор выкупает автомобиль по заниженной стоимости и передает его обратно владельцу в аренду до погашения долга. Однако, как отметил эксперт ярославского отделения Банка России Андрей Коценко, договоры часто составляются так, что клиент не может вернуть свое имущество.

Андрей Коценко подчеркнул, что нелегальные кредиторы работают без разрешения, что делает их деятельность незаконной. Это может привести к нарушению условий договора, завышенным процентным ставкам и штрафам, а также неправомерному взысканию долга.

Для защиты от таких случаев Банк России рекомендует проверять легитимность финансовых организаций. Это можно сделать на сайте регулятора через раздел «Проверить участника финансового рынка» по названию или ИНН компании, а также проверить ее отсутствие в списке нелегальных компаний.

Антон Голицын