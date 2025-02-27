В Приангарье фермер получил 4,5 года колонии за хищение 30 млн руб. на гранте

Кировский райсуд Иркутска вынес приговор главе крестьянско-фермерского хозяйства за хищение более 30 млн руб., выделенных в рамках целевого гранта. Подсудимого признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 4 ст. 187 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ч.4 ст. 171.1 УК РФ). Ему назначили 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда. Также суд взыскал с него сумму, равную похищенным средствам.

Согласно материалам дела, в 2022 году глава фермерского хозяйства похитил субсидию, которая была выделена минсельхозом Приангарья на приобретение техники для развития семейной животноводческой фермы.

Фигурант дела подделал документы и направил их в областное министерство сельского хозяйства. Полученные средства он использовал в личных целях.

Александра Стрелкова